Ausblick: Bank of China öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank of China veröffentlicht am 30.08.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,200 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 132,57 Milliarden CNY gegenüber 138,44 Milliarden CNY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 4,24 Prozent.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,661 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,610 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 588,06 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 567,65 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at