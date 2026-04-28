Bank of China Aktie
WKN DE: A0YGQU / ISIN: US06426M1045
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of China öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bank of China lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of China im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,688 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,630 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 47,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 22,65 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 43,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,71 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,71 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 98,66 Milliarden USD, gegenüber 167,13 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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