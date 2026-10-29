Bank of China Aktie

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WKN DE: A0YGQU / ISIN: US06426M1045

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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of China präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of China lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen, dass Bank of China für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,710 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 25,47 Milliarden USD – ein Minus von 39,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of China 42,27 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,84 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,58 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 103,95 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 167,13 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net

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