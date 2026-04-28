Bank of China Aktie

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of China präsentiert Quartalsergebnisse

Bank of China stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,190 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of China noch ein Gewinn pro Aktie von 0,200 HKD in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 155,52 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 335,18 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,742 CNY, gegenüber 0,840 HKD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 18 Analysten durchschnittlich 677,95 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.302,97 Milliarden HKD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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