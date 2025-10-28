Ausblick: Bank of China vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Bank of China wird am 29.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,180 CNY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 5,26 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,190 CNY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Bank of China in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 50,03 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 160,90 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren noch 321,99 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,729 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,750 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 637,26 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1.245,97 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at