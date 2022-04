Ausblick: Bank of Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Communications wird sich am 29.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 1,34 USD. Dies würde einem Zuwachs von 15,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bank of Communications 1,16 USD je Aktie vermeldete.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 10,36 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 17,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,83 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,71 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 42,96 Milliarden USD, gegenüber 42,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at