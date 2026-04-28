Ausblick: Bank of Communications informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of Communications wird am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,310 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,340 CNY erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 48,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 68,30 Milliarden CNY gegenüber 132,66 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,06 CNY im Vergleich zu 1,08 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 272,05 Milliarden CNY, gegenüber 511,03 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at