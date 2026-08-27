Bank of Communications Aktie

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of Communications informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of Communications präsentiert in der am 28.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,811 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Communications noch ein Gewinn pro Aktie von 0,920 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of Communications nach der Prognose von 1 Analyst 10,32 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,22 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,94 USD, gegenüber 3,77 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 40,90 Milliarden USD im Vergleich zu 71,83 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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