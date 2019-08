Ausblick: Bank of Communications legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of Communications wird am 27.08.2019 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2019 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,329 HKD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,320 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 5,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 63,24 Milliarden HKD gegenüber 59,89 Milliarden HKD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,14 HKD je Aktie, gegenüber 1,12 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 258,35 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 249,22 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at