Ausblick: Bank of Communications legt Quartalsergebnis vor

Bank of Communications wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,260 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 HKD je Aktie erzielt worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 60,60 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 146,40 Milliarden HKD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie, gegenüber 1,26 HKD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 258,75 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 591,68 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at