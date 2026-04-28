Bank of Communications Aktie
ISIN: US0616051019
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Communications legt Quartalsergebnis vor
Bank of Communications stellt am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,12 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 4,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,17 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 44,85 Prozent auf 10,02 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,84 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 3,77 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 39,50 Milliarden USD, gegenüber 71,78 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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