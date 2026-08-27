Bank of Communications Aktie
WKN DE: A0M4W0 / ISIN: CNE100000205
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Communications öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bank of Communications präsentiert am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,220 CNY gegenüber 0,290 HKD im Vorjahresquartal.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 69,60 Milliarden CNY betragen, verglichen mit 142,21 Milliarden HKD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,18 HKD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 277,26 Milliarden CNY, gegenüber 559,97 Milliarden HKD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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