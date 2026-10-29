Ausblick: Bank of Communications stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bank of Communications lädt am 30.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,934 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,950 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 40,24 Prozent auf 10,65 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 17,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,98 USD im Vergleich zu 3,77 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 42,04 Milliarden USD, gegenüber 71,83 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net