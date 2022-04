Ausblick: Bank of Communications stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank of Communications lädt am 29.04.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,340 CNY je Aktie gegenüber 0,300 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 15,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 57,17 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 66,00 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 17 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,20 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,10 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 273,79 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 269,75 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

