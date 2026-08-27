Ausblick: Bank of Communications stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bank of Communications wird am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,220 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 69,60 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 46,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,48 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 CNY, gegenüber 1,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 277,26 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 511,03 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at