Bank of Communications Aktie
WKN DE: A0M4VX / ISIN: CNE1000000S2
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Communications stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Bank of Communications wird am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,220 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 CNY erwirtschaftet worden.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 69,60 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 46,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 129,48 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 CNY, gegenüber 1,08 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 277,26 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 511,03 Milliarden CNY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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