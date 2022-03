Ausblick: Bank of Communications stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Communications wird am 25.03.2022 das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,965 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 1,07 Prozent auf 8,99 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,09 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 17 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,33 USD je Aktie, gegenüber 3,77 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 14 Analysten durchschnittlich bei 39,48 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 37,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at