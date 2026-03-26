Ausblick: Bank of Communications stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Communications lässt sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of Communications die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,17 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bank of Communications in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 8,50 Milliarden USD im Vergleich zu 18,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

15 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,82 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 4,03 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 36,92 Milliarden USD, gegenüber 75,83 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at