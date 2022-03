Ausblick: Bank of Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Communications lädt am 25.03.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,247 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,335 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 3,56 Prozent auf 57,51 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59,64 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,11 CNY, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,990 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 251,79 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 246,72 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at