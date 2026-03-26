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26.03.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of Communications verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Communications lässt sich am 27.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Bank of Communications die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,305 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Communications 0,360 HKD je Aktie eingenommen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 1 Analyst für das vergangene Quartal liegt bei 58,39 Milliarden CNY, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 143,96 Milliarden HKD erzielt wurde.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,08 CNY je Aktie, gegenüber 1,26 HKD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 260,40 Milliarden CNY. Im Fiskaljahr zuvor waren 591,68 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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