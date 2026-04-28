Bank of Communications Aktie

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WKN DE: A0M4W0 / ISIN: CNE100000205

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of Communications veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Communications wird am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,310 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Communications ein EPS von 0,370 HKD je Aktie vermeldet.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 68,30 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 141,28 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,06 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 1,18 HKD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 272,05 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 559,62 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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