Bank of Communications Aktie
WKN DE: A0M4VX / ISIN: CNE1000000S2
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Communications zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bank of Communications präsentiert in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,250 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,270 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 71,00 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 42,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Bank of Communications einen Umsatz von 124,43 Milliarden CNY eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,07 CNY je Aktie, gegenüber 1,08 CNY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 281,87 Milliarden CNY. Im Vorjahr waren 511,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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