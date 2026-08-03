Bank of Cyprus Holdings Aktie
WKN DE: A2DJ8V / ISIN: IE00BD5B1Y92
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Cyprus legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bank of Cyprus veröffentlicht am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,280 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 EUR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 8,86 Prozent auf 260,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Cyprus noch 285,3 Millionen EUR umgesetzt.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,00 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,10 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,03 Milliarden EUR aus im Gegensatz zu 1,20 Milliarden EUR Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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