Ausblick: Bank of Cyprus legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Cyprus präsentiert am 18.11.2022 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Bank of Cyprus im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,106 GBP je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,026 GBP je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of Cyprus nach der Prognose von 1 Analyst 140,9 Millionen GBP umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 19,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 118,3 Millionen GBP umgesetzt worden.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,121 GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,171 GBP vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 512,5 Millionen GBP, nachdem im Vorjahr 484,0 Millionen GBP in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at