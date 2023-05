Ausblick: Bank of Cyprus mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bank of Cyprus wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.05.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2023 abgelaufen ist.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,157 GBP gegenüber 0,053 GBP im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 64,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 123,8 Millionen GBP. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 203,5 Millionen GBP aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,542 GBP, gegenüber 0,376 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 736,8 Millionen GBP geschätzt, nachdem im Vorjahr 621,0 Millionen GBP generiert wurden.

Redaktion finanzen.at