Ausblick: Bank of Georgia Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bank of Georgia Group lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 12,26 GEL je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Georgia Group 3,32 GBP je Aktie erwirtschaftet.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,15 Milliarden GEL, was einem Umsatz von 470,3 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 47,71 GEL je Aktie, gegenüber 16,37 GBP je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,25 Milliarden GEL fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 1,63 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.
