Ausblick: Bank of Georgia Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of Georgia Group wird am 07.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 12,65 GEL je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 3,34 GBP je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,13 Milliarden GEL, was einem Umsatz von 463,7 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 56,08 GEL je Aktie, gegenüber 13,92 GBP je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,91 Milliarden GEL fest. Im Vorjahr waren noch 1,98 Milliarden GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at