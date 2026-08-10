Bank of Georgia Group Aktie
WKN DE: A2JHMB / ISIN: GB00BF4HYT85
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Georgia Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Bank of Georgia Group lädt am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 12,91 GEL je Aktie gegenüber 3,25 GBP je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,20 Milliarden GEL, was einem Umsatz von 473,8 Millionen GBP im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 55,88 GEL je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 13,92 GBP je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 4,86 Milliarden GEL, gegenüber 1,98 Milliarden GBP im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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