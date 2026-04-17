Bank of Hangzhou Aktie

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17.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of Hangzhou gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bank of Hangzhou wird am 18.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,465 CNY je Aktie gegenüber 0,450 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 45,22 Prozent auf 9,92 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hangzhou noch 18,11 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,73 CNY im Vergleich zu 2,74 CNY im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 38,98 Milliarden CNY, gegenüber vorherig erwirtschafteten 76,73 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at

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