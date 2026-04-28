Ausblick: Bank of Hangzhou verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Hangzhou lädt am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 1,01 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 7,45 Prozent erhöht. Damals waren 0,940 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 51,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,42 Milliarden CNY. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank of Hangzhou für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 10,41 Milliarden CNY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,96 CNY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,66 CNY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 41,40 Milliarden CNY umgesetzt werden sollen, gegenüber 74,58 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at