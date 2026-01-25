Bank of Hawaii Aktie
WKN: 875284 / ISIN: US0625401098
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Hawaii gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Bank of Hawaii wird am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hawaii 0,850 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,21 Prozent auf 184,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hawaii noch 261,1 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,59 USD, gegenüber 3,46 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 717,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,03 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank of Hawaii Corp.
|
07:01
|Ausblick: Bank of Hawaii gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Bank of Hawaii vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Bank of Hawaii legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Bank of Hawaii mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Bank of Hawaii legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bank of Hawaii Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Bank of Hawaii Corp.
|70,80
|-4,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.