WKN: 875284 / ISIN: US0625401098

25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of Hawaii gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Hawaii wird am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hawaii 0,850 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,21 Prozent auf 184,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hawaii noch 261,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,59 USD, gegenüber 3,46 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 717,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Bank of Hawaii Corp.

Analysen zu Bank of Hawaii Corp.

Aktien in diesem Artikel

Bank of Hawaii Corp. 70,80 -4,35% Bank of Hawaii Corp.

