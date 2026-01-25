Ausblick: Bank of Hawaii gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bank of Hawaii wird am 26.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,26 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hawaii 0,850 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 29,21 Prozent auf 184,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Bank of Hawaii noch 261,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,59 USD, gegenüber 3,46 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 717,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,03 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at