Ausblick: Bank of Hawaii legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Hawaii wird am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

7 Analysten schätzen, dass Bank of Hawaii für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,06 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 199,5 Millionen USD gegenüber 263,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 24,20 Prozent.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,01 USD je Aktie, gegenüber 4,63 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 808,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at