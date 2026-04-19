Bank of Hawaii Aktie
WKN: 875284 / ISIN: US0625401098
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19.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Hawaii präsentiert Quartalsergebnisse
Bank of Hawaii präsentiert in der am 20.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
6 Analysten schätzen, dass Bank of Hawaii für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,970 USD je Aktie erwirtschaftet.
Bank of Hawaii soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 193,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 25,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 258,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,00 USD je Aktie, gegenüber 4,63 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 809,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 1,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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