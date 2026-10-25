Ausblick: Bank of Hawaii verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bank of Hawaii wird am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,51 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 26,16 Prozent auf 202,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 274,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,97 USD im Vergleich zu 4,63 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 802,1 Millionen USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at