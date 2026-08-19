Ausblick: Bank of Jiangsu präsentiert Quartalsergebnisse

Bank of Jiangsu gibt am 20.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,550 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Bank of Jiangsu ein EPS von 0,500 CNY je Aktie vermeldet.

Bank of Jiangsu soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,77 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 38,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40,38 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,96 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,76 CNY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 95,58 Milliarden CNY, gegenüber 163,51 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at