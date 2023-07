Ausblick: Bank of Kyoto stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bank of Kyoto wird am 31.07.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 176,46 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 184,80 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of Kyoto nach der Prognose von 1 Analyst 29,30 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 29,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 41,52 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 404,64 JPY im Vergleich zu 362,81 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxiert 1 Analyst bei 98,70 Milliarden JPY, gegenüber 124,33 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at