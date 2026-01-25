Bank Of Marin Bancorp Aktie
WKN DE: A0MWPL / ISIN: US0634251021
|
25.01.2026 07:01:06
Ausblick: Bank Of Marin Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Bank Of Marin Bancorp stellt am 26.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,497 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 30,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,380 USD erwirtschaftet wurden.
5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 33,1 Millionen USD gegenüber 39,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 15,63 Prozent.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,737 USD, gegenüber -0,520 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 113,8 Millionen USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 119,9 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bank Of Marin Bancorp
|
07:01
|Ausblick: Bank Of Marin Bancorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.10.25
|Ausblick: Bank Of Marin Bancorp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Bank Of Marin Bancorp legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
27.07.25
|Ausblick: Bank Of Marin Bancorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Bank Of Marin Bancorp
Aktien in diesem Artikel
|Bank Of Marin Bancorp
|26,42
|-3,96%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.