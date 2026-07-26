Ausblick: Bank Of Marin Bancorp legt Quartalsergebnis vor

Bank Of Marin Bancorp veröffentlicht am 27.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,515 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,530 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 64,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 20,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Bank Of Marin Bancorp für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 34,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,19 USD, gegenüber -2,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 138,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 75,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at