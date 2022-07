Ausblick: Bank Of Marin Bancorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bank Of Marin Bancorp wird sich am 25.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,652 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank Of Marin Bancorp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,710 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 33,5 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 25,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 26,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD, gegenüber 2,30 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 136,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 115,1 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at