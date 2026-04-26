Bank Of Marin Bancorp Aktie

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WKN DE: A0MWPL / ISIN: US0634251021

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bank Of Marin Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank Of Marin Bancorp stellt am 27.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,547 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 82,33 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,300 USD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Bank Of Marin Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 33,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,13 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,36 USD, gegenüber -2,240 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 140,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 75,8 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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