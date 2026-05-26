Ausblick: Bank of Montreal veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bank of Montreal wird am 27.05.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,45 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bank of Montreal noch ein Gewinn pro Aktie von 2,51 CAD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 9,49 Milliarden CAD – ein Minus von 50,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bank of Montreal 19,24 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 14,25 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 11,46 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 38,78 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 77,88 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at