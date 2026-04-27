Bank of N T Butterfield & Son Aktie
WKN DE: A2ARZ5 / ISIN: BMG0772R2087
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27.04.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of N T Butterfield Son präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Bank of N T Butterfield Son wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,40 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,26 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Bank of N T Butterfield Son 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 150,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 24,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bank of N T Butterfield Son 198,5 Millionen USD umsetzen können.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,96 USD, wohingegen im Vorjahr noch 5,61 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 612,8 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 800,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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