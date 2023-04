Ausblick: Bank of N T Butterfield Son präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bank of N T Butterfield Son wird am 24.04.2023 das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Bank of N T Butterfield Son im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,890 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Bank of N T Butterfield Son im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 146,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 127,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 14,74 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,70 USD im Vergleich zu 4,29 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 592,2 Millionen USD, gegenüber 549,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at