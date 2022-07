Ausblick: Bank of N T Butterfield Son präsentiert Quartalsergebnisse

Bank of N T Butterfield Son wird sich am 25.07.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten schätzen, dass Bank of N T Butterfield Son für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,926 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Bank of N T Butterfield Son in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,50 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 130,8 Millionen USD im Vergleich zu 125,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,15 USD, gegenüber 3,26 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 546,7 Millionen USD im Vergleich zu 499,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at