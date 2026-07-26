Ausblick: Bank of N T Butterfield Son stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of N T Butterfield Son gibt am 27.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,51 USD. Dies würde einem Zuwachs von 17,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bank of N T Butterfield Son 1,28 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 20,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 156,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 198,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,16 USD je Aktie, gegenüber 5,61 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 633,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 800,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at