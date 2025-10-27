Ausblick: Bank of N T Butterfield Son zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bank of N T Butterfield Son wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,32 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Bank of N T Butterfield Son noch 1,18 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 27,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 206,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 148,7 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD im Vergleich zu 4,80 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 594,1 Millionen USD, gegenüber 816,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at