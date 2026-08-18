Bank of Nanjing Aktie

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WKN DE: A0M557 / ISIN: CNE100000627

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18.08.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of Nanjing informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Bank of Nanjing wird am 19.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,543 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,580 CNY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 15,21 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Minus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25,59 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,88 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 1,76 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 61,42 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 107,48 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at

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