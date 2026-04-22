Ausblick: Bank of Nanjing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bank of Nanjing präsentiert in der am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,310 CNY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,240 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 43,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 13,60 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 24,00 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,75 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,83 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 55,14 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 104,22 Milliarden CNY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at