Bank of Nanjing Aktie
WKN DE: A0M557 / ISIN: CNE100000627
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Bank of Nanjing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Bank of Nanjing wird am 29.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,435 CNY. Dies würde einem Zuwachs von 3,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bank of Nanjing 0,420 CNY je Aktie vermeldete.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 15,49 Milliarden CNY – das wäre ein Abschlag von 45,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,64 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,86 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,76 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 61,23 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 107,48 Milliarden CNY waren.
Redaktion Finanzen.net
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