Ausblick: Bank of Nanjing zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank of Nanjing wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,410 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,470 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Bank of Nanjing 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 13,06 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 48,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Bank of Nanjing 25,47 Milliarden CNY umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,77 CNY im Vergleich zu 1,83 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 54,10 Milliarden CNY, gegenüber 104,22 Milliarden CNY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at