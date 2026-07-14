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14.07.2026 07:01:06

Ausblick: Bank of New York Mellon legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bank of New York Mellon stellt am 15.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,23 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,93 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bank of New York Mellon nach den Prognosen von 10 Analysten im Schnitt 5,40 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 47,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,36 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,93 USD, gegenüber 7,40 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 21,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 40,55 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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